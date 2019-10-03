Обнаженная Анджелина Джоли украсила обложку французского глянца

Анджелина Джоли является одной из самых известных актрис в мире. За минувшие годы она не утратила свою красоту и обаяние. Но актриса стала реже выходить в свет после развода с Брэдом Питтом, а также несколько лет она не снималась в кино. Однако в этом месяце, октябре, состоится премьере второй части фильма «Малефисента», в котором она играет злую колдунью с добрым сердцем. В связи с этим артистка несколько раз появилась на красной дорожке и даже вывел в свет своих детей.

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А на днях была опубликована обложка французского издания «Мадам Фигаро». Джоли снялась для глянца в стиле ню. Она предстала обнаженной на снимках. Актриса позировала в ванне, заполненной белой водой. Она приняла эротическую позу, показав свои стройные ноги и татуировки на руках. Визажисты подчеркнули ее пронзительный взгляд и сделали мокрую укладку. А креативную съемку провел аргентинский фотограф Андрес Кудаки.

Поклонники пришли в восторг от того, как многодетная мама выглядит в 44 года. «Потрясающая», «Лучшая актриса», «Как всегда, само совершенство», «Как можно быть такой красивой». «Словно снова вернулась в образ Лары Крофт», «Такая она неземная и прекрасная», — отозвались пользователи Сети. Моника Беллуччи и топ-модель Карла Бруни не остались в стороне и поставили снимку лайки.

Отметим, что после премьеры картины «Малефисента: Владычица тьмы» в США Джоли разоткровенничалась с друзьями. Она призналась им, что это Питт настоял на том, чтобы она вышла за него замуж.

«Ее устраивал тот формат отношений который у них был на протяжении девяти лет, но Брэд заставил ее пойти к алтарю, потому что всегда придерживался старомодных взглядов на брак. Да и их дети часто просили родителей оформить отношения», — цитирует свой источник Daily Mail.

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