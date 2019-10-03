ЗВЕЗДЫ

Участник «Дома-2» обвинил Павла Волю в краже бизнес-идеи

Молодой человек был раздосадован, увидев новую коллекцию одежды шоумена. Он уверен, что артист скопировал его образ годичной давности.

Участник «Дома-2» обвинил Павла Волю в краже бизнес-идеи
Павел Воля. фото: globallookpress.com

Павел Воля много лет работает на канале ТНТ. Он ведет ряд передач и выступает на шоу Comedy Club. Острый юмор артиста очень любят зрители. Ко всему прочему, он построил семью с Ляйсан Утяшевой и теперь они воспитывают двоих детей. Шоумен также развивает свой бизнес. Вместе с женой он основал бренд VOLЯ WEAR. Недавно пара представила вещи из новой коллекции. Но теперь участник «Дома-2» Артем Сорока утверждает, что Воля украл его бизнес-идею.

По словам молодого человека, еще в 2017 году он решил создать свой мерч. Сорока посчитал, что ему в голову пришла гениальная и очень простая идея — он решил выпустить вещи с надписями, где значилось их название. Звезда телестройки утверждает, что в 2018 году пришел на проект как раз в своих творениях. На его шапке было написано «шапка», а на майке «майка». Теперь же он увидел линейку одежды Воли и Утящевой, которая повторяет его идею.

По словам Артема, ему даже подписчики стали об этом писать. Он считает, что шоумен поступил очень некрасиво.

«Не знаю сделал ли он это сам или это дело рук его менеджеров, которые подкинули идею, а он ее согласовал, но по сути это моя задумка, и Воля ее украл! Мы работаем на одном канале, с его стороны это очень некрасиво», — высказался участник «Дома-2».

Пока Воля не отреагировал на претензии Сороки, пишет «СтарХит».  Ранее у него не возникло проблем с собственным брендом.Правда, поклонники часто жаловались, что цены на его вещи слишком завышены. Так спортивный костюм из его коллекции стоит больше 10 тысяч рублей.

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Звездный стильЛяйсан УтяшеваПавел Воляскандалы в шоу-бизнесе
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Участник «Дома-2» обвинил Павла Волю в краже бизнес-идеи
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