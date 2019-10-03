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Невеста миллиардера Доронина рассекретила имя младшей дочки

Кристина Романова ответила на вопросы подписчиков.

Невеста миллиардера Доронина рассекретила имя младшей дочки
Кристина Романова. фото: instagram.com/krissroma/

Не так давно возлюбленная миллиардера Владислава Доронина сообщила, что в конце лета стала мамой во второй раз. Кристина Романова сначала не стала показывать новорожденного малыша. Зато опубликовала свое фото. Девушке удалось остаться стройной. Но теперь она постепенно делится своими впечатлениями от родов. У нее уже есть дочка Жасмин, которой три года. Как оказалось, теперь у нее появилась сестренка.

На днях Кристина решила ответить на вопросы поклонников. Она сразу отметила, что пока не планирует заводить третьего ребенка. Девушка рассказала, почему решила рожать на испанском острове.

«На Ибице решила рожать, потому что здесь комфортно именно в этом месяцев, в августе, когда я родила. И плюс в Майами была плохая погода, были ураганы. Специалистов никаких не привозила. Здесь прекрасные врачи. Я очень осталась довольна всем», — рассказала девушка.

Она призналась, что первого ребенка родила в США. Кристина призналась, что ей больше понравился подход врачей к родам в Испании, так как он более естественный. Она не только показала свою младшую дочь, но и рассекретила ее имя. Девочку Романова назвала Александрой. В целом девушка отметила, что обе ее беременности прошли очень легко.

фото: instagram.com/krissroma/

Напомни, что у нее начался роман с Дорониным в 2015 году. Тогда он только расстался с Наоми Кэмпбелл. А уже через год модель подарила ему первенца. Сейчас вся семья находится в Испании.

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Тэги:

беременность и родыВладислав ДоронинЗвездные детиКристина Романова
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Невеста миллиардера Доронина рассекретила имя младшей дочки
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