ЗВЕЗДЫ

Актер Максим Дрозд сделал два ДНК-теста на отцовство

Мужчина заподозрил, что его хотят обмануть.

Актер Максим Дрозд сделал два ДНК-теста на отцовство
Максим Дрозд. фото: instagram.com/maxdrozd/

Максим Дрозд родился в актерской семье и продолжил династию. Он снялся в десятках кинолент, включая «А зори здесь тихие», «Адмиралъ», «Изгнание». Его даже стали называть одним из самых красивых мужчин российского кино. За спиной у звезды три развода. От каждого брака у него есть дети. Актер избегает публичных выступлений, но недавно ему пришлось прийти на передачу «На самом деле».

42-летняя журналистка из Таганрога Марина Катеринец утверждает, что шесть лет назад родила от Максима ребенка — сына Даниила. Она заверяет, что познакомилась с ним в 1993 году, когда брала у него интервью. Тогда у них якобы вспыхнул роман. Девушка утверждает, что все эти годы актер тайно встречался с ней. Она заверила, что Дрозд бросил ее, когда узнал о беременности возлюбленной. Теперь Марина требует, чтобы мужчина публично признал отцовство.

«Максим отрицает, но я хочу доказать правду. Я настояла на проведении ДНК-теста», — призналась она.

Марина Катеринец
Марина Катеринец заявила, что родила ребенка от Максима. фото: кадр из передачи «На самом деле»

По словам героини, сейчас она состоит в браке. Муж девушки воспитывает ее сына как родного. Однако теперь Катеринец все же хочет, чтобы все узнали правду. В студию пришел и сам Дрозд. Он заверил, что видел Марину лишь два раза в жизни. Актер не стал скрывать, что тогда девушка проявляла к нему интерес, но он пресек любые попытки с ним сблизиться.

«У меня было три брака, у меня четверо детей. Я помню, кого я любил и по какому поводу», — подчеркнул мужчина.

Максим Дрозд. фото
Максим Дрозд опроверг заявление о любовной связи с Мариной. фото: кадр из передачи «На самом деле»

Старшая дочь Марины Татьяна выступила перед публикой. Она уверена, что ее мама говорит правду. После этого ведущему Дмитрию Шепелеву осталось лишь озвучить результаты ДНК-теста. «Вероятность того, что Даниил и Максим являются отцом и сыном, составляет 99,9%», — произнес он. Но ведущий сразу отметил, что ликовать рано. Шепелев позвал адвоката актера, которая объяснила, что биоматериалы были подменены Мариной. В связи с этим актер сдал второй ДНК-тест.

«Вероятность отцовства исключена — 0%», — озвучил результаты второй экспертизы Шепелев.

Чтобы поставить точку в этой истории, эксперты задали вопросы героям передачи. Выяснилось, что Дрозд никогда не имел интимной близости с Мариной Катеринец. Девушка сговорилась с дочерью, чтобы прославиться благодаря участию в телешоу, но ее план не сработал.

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ДНК-тестЗвездные детиМаксим ДроздПередача "На самом деле"
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Актер Максим Дрозд сделал два ДНК-теста на отцовство
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