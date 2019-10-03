Волочкова нашла свои плюсы в осенних купаниях в ледяной купели

Танцовщица Анастасия Волочкова в Instagram поделилась видеозаписью. Балерина в очередной раз забралась в ледяную купель, где она, судя по всему, чуть ли не живет. Звезда прикрыла свои прелести кленовыми вениками.

«Ой, на самом деле я так не люблю осень, потому что наступают уже холода. Но единственная радость в том, что купель становится с каждым днем все ледянее. Кстати, про баню я расскажу вам, наверное, в следующий раз, когда буду париться. Все самые священные моменты. Смотрите, как я украсила веники. Осенними кленовыми листьями. Я очень люблю создавать красоту. И создавать в себе ее всегда», — заявила Анастасия Волочкова.

Ниже под видеозаписью Анастасия Волочкова добавила комментарий: «Осенние краски вчерашней ледяной купели. Холодная вода крайне необходима мне для поддержания бодрости и тонуса мышц», — сказала танцовщица.

Отметим, что Анастасия Волочкова регулярно рассказывает о своих походах в баню, а также купании в ледяной купели. Без них, как она раньше говорила, она не представляет свою жизнь.