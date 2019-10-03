Мороз разочаровала поклонников снимком без нижнего белья

Актриса Дарья Мороз впечатлила подписчиков, опубликовав в Instagram фото с торчащими сосками. Неоднозначный кадр звезда «Триады» разместила с подписью «Режим ночи». На снимке Мороз предстала в обтягивающей майке телесного цвета, сквозь которую просвечивают все прелести женского тела. Чтобы еще больше подчеркнуть неоднозначность образа, Мороз надела тонкую портупею, которая невесомо легла на грудь артистки.

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Подписчики, впрочем, оказались и шокированы, и вдохновлены увиденным. Некоторые назвали Мороз «шаловливой душой» и заявили, что видят перед собой «будоражащую кровь даму». «Даша, неужели так холодно?» — шутят сразу несколько человек. «Я вообще-то спать собирался, а теперь игривое настроение», — вторят первым вторые. Нашлись, впрочем, и те, кто такой откровенности не оценил – комментаторы отметили, что не стоит все же выкладывать подобные снимки серьезной драматической актрисе.