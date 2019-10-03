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Экс-жена Джигарханяна отметила, что артист постарел на 20 лет без ее ухода

Виталина Цымбалюк-Романовская считает, что близкие не ухаживают за ним.

Экс-жена Джигарханяна отметила, что артист постарел на 20 лет без ее ухода
Армен Джигарханян и Виталина Цымбалюк-Романовская/Фото: https://www.instagram.com/p/B282YLXHZn2/

3 октября прославленный советский актер и режиссер Армен Джигарханян отмечает 84-летие. Недавно деятель культуры впервые за долгое время появился на публике — режиссер пришел на похороны коллеги Марка Захарова. Еще тогда все присутствующие отметили неважное состояние артиста. Эти мысли озвучила вслух и экс-супруга Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская. В беседе с Teleprogramma.pro она отметила, что визуально ее бывший муж постарел лет на 20 за последние два года. Виталина поведала, что, будучи членом семьи Армена Борисовича, она следила за его внешним видом – ей удавалось держать его в тонусе. Сейчас же близкие запустили режиссера настолько, что она уверена – общественность его потеряла.

Отметила также Цымбалюк-Романовская и тот факт, что Джигарханян пришел проститься с Марком Анатольевичем. Она вспомнила, что ранее артист на таких мероприятиях не появлялся, потому что ему тяжело переживать уход людей из жизни.

Армен Джигарханян
Армен Джигарханян/Фото: Анастасия Плешакова/КП

«Я так это оцениваю: человек, который хотел пропиариться, который не имел к Марку Анатольевичу никакого отношения, взял с собой Армена Борисовича и просто использовал его нагло, как ширму», — эмоционально высказалась она.

Пасынок же народного артиста с бывшей женой не согласен. Он отметил, что Армен Борисович помолодел лет на 15 после того, как выписался из больницы и вновь воссоединился со второй супругой. Степан отметил, что Джигарханян часто гуляет в парке и принимает предписанные ему лекарства.

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Экс-жена Джигарханяна отметила, что артист постарел на 20 лет без ее ухода
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