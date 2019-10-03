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Дочь Федосеевой-Шушкиной предложила матери не позорить фамилию отца

Ольга Шукшина призналась, что свадьба матери с продюсером шокировала ее.

Дочь Федосеевой-Шушкиной предложила матери не позорить фамилию отца
Лидия Федосеева-Шукшина/Фото: https://www.instagram.com/p/ByP0Jh1gm9D/

Дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной предлагала матери сменить фамилию после заключения брака с Бари Алибасовым. Ольга призналась, что появление продюсера в качестве члена их семьи стало больной темой для нее. Особенно Ольгу злит появление в квартире папы фотографии Бари Каримовича. Дочь призналась, что не понимает родительницу, когда та проводит параллели между первым супругом и вторым.

«Я была очень возмущена, когда эта фотография появилась здесь. Я очень надеюсь, что скоро этой фотографии не будет. Мама заблуждается, конечно, когда в каких-то комментариях проводит параллель между [Шукшиным и Алибасовым. – Прим. ред]. Считаю это просто трагифарсом», – высказалась она журналистам НТВ.

Ольга рассказывает, что принять отношения Бари с матерью не смогла до сих пор. После регистрации брака она предложила родственнице сменить фамилию на Федосеева-Алибасова. Шукшина признается, что проблема матери заключается в ее незнании репутации продюсера.

«Я давно с этим живу. Они давно знакомы. Сказать, что я очень сильно этим довольна? Конечно, нет», — резюмировала она.

 

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Дочь Федосеевой-Шушкиной предложила матери не позорить фамилию отца
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