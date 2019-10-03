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Анфиса Чехова пожаловалась на изматывающую работу в театре

Актриса отметила, что не смогла бы жить только театральной сценой.

Анфиса Чехова пожаловалась на изматывающую работу в театре
Анфиса Чехова/Фото: https://www.instagram.com/p/B3HgucZIop6/

Актриса и телеведущая Анфиса Чехова приехала в Липецк, чтобы поучаствовать в спектакле «С твоей женой был я». Премьера состоялась в городском драматическом театре. Чехова призналась, что всегда очень волнуется, когда выходит на сцену в «необкатанной» постановке. Актриса отметила, что больше всего в такие моменты опасается забыть текст, но в этот раз все прошло без накладок. Чехова подчеркнула – зритель был превосходным.

Поделилась Анфиса и своим общим взглядом на театр. Она отметила, что работа в театре дается ей непросто. По ее собственному признанию, сконцентрироваться только на театральной сцене и отказаться от телекамер она бы не смогла.

«Если иногда, понемногу, в удовольствие — это очень бодрит. Живые эмоции, живые цветы, живые аплодисменты!», — перечислила она аргументы «за». Но на постоянной основе такая работа изматывает, считает Анфиса. Либо сценой нужно болеть и не мыслить без нее жизни.

Напомним, постановку с Анфисой Чеховой липчане смогли увидеть накануне, 2 октября. В социальных сетях посетившие спектакль отмечают прекрасную подготовку актрисы.

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Анфиса Чехова пожаловалась на изматывающую работу в театре
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