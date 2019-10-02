Снова один: Батрутдинов появился на премии ТЭФИ-2019 без Ольги Бузовой

Вечером 2 октября в центре Москвы собралось множество знаменитостей. Все они направлялись в Театр мюзикла, где проходит церемония награждения победителей премии ТЭФИ-2019. На красной дорожке блистали: Федор Бондарчук, Елена Летучая, Екатерина и Александр Стриженовы, Алла Михеева и многие другие известные персоны. Не смог пропустить важное мероприятие и Тимур Батрудинов.

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Шоумен позировал фотографам в темно-сером костюме-тройке. Актер выглядел еще стройнее, чем раньше. Белая рубашка оттенила его загар. Тимур пришел в гордом одиночестве, что расстроила его поклонников. Буквально несколько недель назад он снялся в новом шоу «План Б», где искал жениха для Ольги Бузовой, а она, в свою очередь, невесту для него. По правила проекта, если в итоге они не находят себе пару, то должны пожениться. Но похоже, что мечты фанатов не сбылись, и Ольга по-прежнему одинока, как и Батрутдинов.

По словам очевидцев, шоумен выглядел грустным, хоть и старался улыбаться на камеру и был со всеми приветлив. Уже в ближайшее время будут объявлены победители премии. Ранее прошла первая часть мероприятия, где Регина Тодоренко узнала, что стала лучше телеведущей утреннего эфира. Также заветные статуэтки получили создатели сериала «ИП Пирогова», реалити-шоу «Последний Герой» и передачи «Судьба человека».

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