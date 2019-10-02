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Серебряная свадьба: Вика Цыганова отпраздновала 25 лет брака

Уже четверть века певица замужем за своим продюсером Вадимом Цыгановым.

Серебряная свадьба: Вика Цыганова отпраздновала 25 лет брака
Вика Цыганова с супругом дома. Фото: Komsomolskaya Pravda

2 октября певица Вика Цыганова и ее муж Вадим отметили серебряную свадьбу — 25 лет брака.

«Счaстье — этo простo быть pядом, — написала артистка в Instagram, опубликовав фото с супругом. — Мужчина или женщина рядом с нами формируют наше мышление, наше восприятие мира и саму жизнь. Любящие люди учат друг друга. Подсознательно мы меняемся рядом с любимым человеком».

Напомним, мужу Цыгановой 56 лет, именно ему она обязана своей сценической фамилией. Вадим — человек со множеством талантов. Он и поэт, и дизайнер, и актёр, а также художник, скульптор и писатель. Именно он в 1990 году занялся продюсированием Вики как самостоятельной певицы. Ее хиты «Приходите в мой дом», «Русская водка», «Калина красная» были сочинены им.

Несмотря на продуктивный творческий тандем и крепкий брак, пара не имеет детей, зато прекрасно ездит отдыхать за границу.

Вы тоже считаете Вику и Вадима красивой парой?

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Тэги:

"Серебряная свадьба"брак и семьяВадим ЦыгановВика Цыганова
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Серебряная свадьба: Вика Цыганова отпраздновала 25 лет брака
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