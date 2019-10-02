Шепелев посетовал, что уже десять лет не получал ТЭФИ как ведущий

2 октября прошла церемония награждения ТЭФИ-2019. Известный телеведущий Дмитрий Шепелев рассказал в «сториз», что ему тоже пришло приглашение на это мероприятие. Мужчина вспомнил, что лишь в 2009 году он получил эту премию в качестве ведущего, а потом на нее номинировались только программы с его участием — «Достояние республики» и «Минута славы».

«И в этом году, если я не ошибаюсь, тоже программа, которую я веду, номинирована на ТЕФИ. А хотелось бы, честно говоря, свою (статуэтку. — Прим. авт.)», — улыбнувшись сказал Дмитрий.

Выйдя на красную ковровую дорожку и искупавшись в овациях зрителей, Шепелев пошутил, будто аплодирующие думают, что он — Александр Олешко. Потом один из журналистов обратился к нему по имени Максим. Кстати, на улице Дмитрий некоторое время постоял с Региной Тодоренко, фотографы даже кричали, что они — прекрасная пара. Девушка, в отличие от Шепелева, получила награду как ведущая. Ее отметили за утреннюю программу «Регина+1».

А как вы думаете, Дмитрий Шепелев достоин личной ТЭФИ?