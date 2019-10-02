ТЭФИ-2019: Тодоренко стала лучшей утренней телеведущей

2 октября в Московском театре мюзикла состоялась церемония вручения наград победителям «ТЭФИ — 2019». Как и в прошлом году, все, кто был номинирован, волновались и долго подбирали себе образы, чтобы появиться на светском мероприятии. Днем были объявлены победители в категории «Дневной эфир». Одной из обладательниц статуэтки стала Регина Тодоренко, буквально за несколько часов до начала мероприятия она показала поклонникам, как собирается на мероприятие.

Не зря Регина облачилась в черное мини-платье с широким поясом и объемными рукавами. Именно в этом наряде она поднялась на сцену и забрала свою награду, слав «Лучшей ведущей утренней программы» за передачу «Регина+1». К слову, девушка пришла в компании друзей, а вот ее супруг Влад Топалов, по неизвестным причинам, не сопровождал возлюбленную.

Также можно поздравить режиссера и актерский состав сериала «ИП Пирогова», который стал «Лучшим дневным телевизионным сериалом». Напомним, что в нем главную роль исполняет Елена Подкаминская. А вот лучшим среди реалити-шоу назван «Последний герой». В этом году шоу вернулась на экраны и его новой ведущей стала Яна Троянова, которая прославилась благодаря роли в сериале Ольга. В соцсети актриса посмеялась над ошибкой, которую допустили журналисты, назвав ее Ольгой Трояновой.

Добавим, что в категории лучшей дневной программы победила передача «Судьба человека». Заветную награду забрал ее ведущий Борис Корчевников. Добавим, что часть наград также будет вручена победителям, но уже вечером.