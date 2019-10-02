Виктория Лопырева призналась, почему ее тянет к мужчинам

Телеведущая Виктория Лопырева сделала в Instagram пост о том, чем различаются между собой женские флирт и кокетство. В нем красавица-блондинка призналась, что она с ранних лет пыталась стать для всех своих друзей-мальчиков «своей в доску», и это у нее почти получалось. Общение с девочками будущую модель интересовало меньше, но в то же время она всегда была весьма женственной и кокетливой от природы, поэтому в разговорах с представителями сильного пола ей приходилось «балансировать». Но, всё равно, Викторию тянуло к мужчинам в любом возрасте.

«Меня всегда интересовали их разговоры «за жизнь», альтернативная (мужская) точка зрения на ту или иную ситуацию и, конечно, бизнес процессы, но при этом я не рассматривала их, как сексуальных партнёров, и умело балансировала на грани: красивая девушка, но «свой в доску» парень», — вспоминает блондинка.

Лопырева призналась, что с годами научилась дружить с мужчинами. Но кокетство никуда не убрала, так как эту черту характера дамы, по ее мнению, проявляют неосознанно, и подавлять ее — против женской природы.

А как вы считаете, возможна ли дружба между мужчиной и женщиной?