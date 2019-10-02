ЗВЕЗДЫ

Виктория Лопырева призналась, почему ее тянет к мужчинам

Мужские разговоры нравятся известной блондинке больше, чем дамские.

Виктория Лопырева призналась, почему ее тянет к мужчинам
Виктория Лопырева предпочитает дружить с мужчинами. Фото: globallookpress.com

Телеведущая Виктория Лопырева сделала в Instagram  пост о том, чем различаются между собой женские флирт и кокетство. В нем красавица-блондинка призналась, что она с ранних лет пыталась стать для всех своих друзей-мальчиков «своей в доску», и это у нее почти получалось. Общение с девочками будущую модель интересовало меньше, но в то же время она всегда была весьма женственной и кокетливой от природы, поэтому в разговорах с представителями сильного пола ей приходилось «балансировать». Но, всё равно, Викторию тянуло к мужчинам в любом возрасте.

«Меня всегда интересовали их разговоры «за жизнь», альтернативная (мужская) точка зрения на ту или иную ситуацию и, конечно, бизнес процессы, но при этом я не рассматривала их, как сексуальных партнёров, и умело балансировала на грани: красивая девушка, но «свой в доску» парень», — вспоминает блондинка.

Лопырева призналась, что с годами научилась дружить с мужчинами. Но кокетство никуда не убрала, так как эту черту характера дамы, по ее мнению, проявляют неосознанно, и подавлять ее — против женской природы.

А как вы считаете, возможна ли дружба между мужчиной и женщиной?

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Виктория Лопыревадружбаженщины и мужчиныЛюбовь и дружбамужчины и женщиныхарактер
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Виктория Лопырева призналась, почему ее тянет к мужчинам
Интересно?
Поделись с друзьями: