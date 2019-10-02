Алибасов впервые за долгое время встретился с мамой своего сына

Бари Алибасов был в официальном браке пять раз. Сейчас он счастлив с Лидией Федосеевой-Шукшиной. У продюсера есть единственный сын Бари Бариевич. Но недавно стало известно, что он, возможно, не является наследником артиста. Житель Саратова Сергей заявил, что это его сын и зовут его Борис. Как оказалось, мамой Бари-младшего является Елена Уронич. У нее было несколько связей с мужчинами, но Сергей был уверен, что ребенка она родила от него, а в 1995 году из газет мужчина узнал, что Алибасов называет себя отцом его сына.

Проверка на детекторе лжи показала, что Алибасов точно не знает, была ли верна ему возлюбленная в то время. Более того, он заявил, что постоянно был в разъездах. А Бари-младший заверил, что помнит Сергея. Он недавно побывал в родном Саратове. Молодой человек поведал, что жил очень бедно и от голода даже пробовал на вкус тараканов.

«Я, мама и бабушка изначально жили на пенсию бабушки. Чтобы как-то заработать, было два бизнес-проекта: семечки на вокзале и яблоки на крытом рынке. Я торговали семечками, но краденые яблоки приносили больше денег», — рассказал продюсер.

Съемочная команда передачи «На самом деле» побывала дома у его мамы, Елены Уронич. Выяснилось, что она живет в нищете. На кадрах было видно, что обои в комнатах отклеились, везде видны следы протекшей воды, старая мебель расставлена по углам, а в центре стоит повидавший виды диван, на котором спит женщина. Более того, в холодильнике у Елены было пусто, а на тумбочке лежали последние 170 рублей.

«Думаете, я ей не предлагал переехать? Она не хочет оттуда переезжать!» — сразу заявил Бари-младший.

Но эксперты не поверили молодому человеку. Они отметили, что за три дня, которые Уронич находится в Москве, он ни разу с ней не поговорил и не обратил внимание на ее внешний вид. ДНК-тест показал, что Алибасов является биологическом отцом своего сына. После окончания съемок он впервые увиделся с Еленой и поговорил с ней.

«Вот хожу в твоей куртке, которую ты мне купил 30 лет назад. Больше ничего нет, в ней хожу», — посетовала женщина.

Она отметила, что пришла в платье, которое ей сшила мама. По словам Уронич, это Алибасов учил ее выглядеть эффектно, появляясь на публике. А Бари-младший признался, что не помогает своей родительницей финансово. Более того, ранее 20 лет она провела в психиатрической клинике. Он отметил, что поэтому у них напряженные отношения.