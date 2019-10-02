Бари Алибасов узнал результаты ДНК-теста на отцовство

Бари Алибасов оказался в центре скандала в начале лета. Тогда он и его близкие утверждали, что продюсер отравился и оказался в больнице в тяжелом состоянии. Сообщалось, что врачи спасли жизнь артисту, но потом в СМИ стали попадать факты, которые противоречили друг другу. В итоге проверка на детекторе лжи показала, что Алибасов вместе с сыном Бари-младшим все преувеличили, чтобы пропиариться на лжи.

А теперь продюсер вновь оказался в студии передачи «На самом деле». Зрители гадают, мог ли он снова всех обмануть. 53-летний житель Саратова Сергей Строкин утверждает, что он является настоящим отцом Бари-младшего. По его словам, молодого человека при рождении назвали Борисом. Женщину, которая его родила, зовут Елена Уронич. Сергей заверяет, что ей заплатили большие деньги за молчание.

Алибасов не стал скрывать, что у него был роман с Уронич. Он заверил, что уверен в отцовстве. А вот Бари Бариевич узнал жителя Саратова. Он заверил, что видел и его и Алибасова в детстве. Чтобы выяснить правду, гостям в студии было предложено сделать ДНК-тест на отцовство. Свидетельство о рождении пропало, поэтому неизвестно, как именно звали сына Елены при рождении, но детектор лжи показал, что ранее Бари называл себя Борис Сергеевич Уронич.

Алибасов-младший не стал скрывать, что отношения с мамой у него плохие. Более того, женщина провела 20 лет в психиатрической клинике. По словам Сергея, это произошло по вине Бари Каримовича. Съемочная группа побывала дома у Елены. Оказалось, что она живет в нищете. При этом ее сын зарабатывает миллионы и ездит на дорогой иномарке. На детекторе лжи Бари-младший признался, что поднимал руку на маму и теперь не помогает ей финансово.

В финале передачи Дмитрий Шепелев озвучил результаты ДНК-тестов. Вероятность родства Бари-младшего с Сергеем оказалась 0 %. Вторая генетическая экспертиза показала, что Алибасов-старший биологический отец Бари с вероятностью 100%.