Фотофакт: Захаров в молодости был похож на Миронова в роли Бендера

Режиссеру Марку Захарову признавалось в любви немало женщин, многие были покорены его остроумием и талантом. Однако в молодости худрук «Ленкома» был еще и настоящим красавцем.

Захаров носил тонкие усики и был большим франтом. В его фотоальбоме сохранился снимок, на котором он удивительно похож на Андрея Миронова в образе Остапа Бендера в небезызвестной картине «12 стульев».

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А теперь посмотрите на Андрея Миронова. Уж не с себя ли самого Марк Захаров срисовал образ великого комбинатора?

Впрочем, и без усов Марк Анатольевич все равно выделялся необыкновенной харизмой и обаянием. К тому же, режиссер освоил «актерское мастерство» в ГИТИСе, поэтому умел подать себя в лучшем виде и вел всегда себя очень уверенно. Хотя сам Захаров был не в восторге от своего актерского таланта и позже переквалифицировался в режиссеры.

Однако в институте он встретил свою судьбу – Нину Лапшинову, с которой счастливо прожил всю жизнь. Она заметила его в вузе первая и сама придумала повод для знакомства – попросила нарисовать карикатуру для стенгазеты, которой занималась в учебном заведении. Говорят, что Захаров вначале отказался и девушке пришлось его уговаривать. Но потом он ни разу не пожалел о своем решении — Нина оказалась настоящей декабристкой, поддерживая любимого во всем. Из Москвы она поехала за ним в Пермь, потом назад в столицу.

За всю свою жизнь она не получила ни одной главной роли в кино: Захаров не брал по идейным соображениям, а к другим режиссерам она не шла, чтобы на мужа никто не мог оказывать давления. В 2014 году Нина Тихоновна умерла от рака, Марк Анатольевич пережил супругу на 5 лет.