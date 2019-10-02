Акиньшина впервые за долгое время показала двухлетнюю дочь Эмми

Оксана Акиньшина в конце лета прошлого года объявила о разводе. Поклонники были шокированы такой новостью, но спустя некоторое время она заявила, что замужем. Так быстро актриса снова связать себя узами брака не решилась бы, поэтому стало ясно, что она просто преодолела кризис в отношениях с кинопродюсером Арчилом Геловани. А этой весной влюбленные вместе отдохнули на Мальдивах подтвердив, что у них все хорошо.

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У Акиньшиной двое общих детей и сын от предыдущего брака. Старший наследник артистки учится в Европе, а воспитывать шестилетнего Константина и двухлетнюю Эмми ей помогают няни. Время от времени актриса делится нюансами воспитания. Так среднего сына она держит в строгости, ограничивая мальчика в использовании телефона и соцсетей. Оксана старается не привлекать внимание к своим наследникам, но на днях она впервые показала свою дочку.

На селфи актриса обнимает подросшую девочку, облаченную в футболку и клетчатый комбинезон. Поклонники восхитились трогательным кадром. Им редко удается увидеть детей звезды. Они заметили, что девочка растет копией своей мамы.

Также пользователи Сети решили не упускать шанс и задали несколько вопросов Акиньшиной о ее карьере. В следующем году должно состояться несколько премьер с участием актрисы. Одна из подписчиц уточнила, когда именно ждать новых картин с Оксаной в главной роли. «Апрель и октябрь 2020 года», — лаконично ответила звезда.

А вы как считаете, дочь Акиньшиной похожа на маму?