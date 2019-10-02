Брежнева эмоционально отреагировала на слухи о романе мужа с Эрикой Герцег

Ранее в прессу просочилась информация, что у Константина Меладзе, возможно, романтические отношения с подопечной из группы «ВИА Гра».

Вера Брежнева и Константин Меладзе не любят говорить о личной жизни. Не так давно певица даже удалила все совместные фото с мужем, чтобы не «дразнить» хейтеров. Теперь лишь изредка она делится снимками, на которых держит за руку возлюбленного. А осенью появились слухи, что супруг не верен певице. Шоумен Рустам Солнцев заявил, что у продюсера могут быть очень близкие отношения с солисткой «ВИА Гры» Эрикой Герцег.

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Представительница певицы Дарья опровергла все сплетни. Она заверила, что у Меладзе хорошие отношения с Эрикой и не более того, а шутка про якобы их роман, по ее словам, давно себя изжила. Однако накануне Брежнева посвятила пост своей дочери Соне Киперман. Она поздравила наследницу с Днем Веры, Надежды, Любви и матери их Софии. При этом певица оправдалась за опоздание.

«Вчера не хотелось ничего выкладывать, почему-то было грустно. Беспричинно. Так тоже бывает», — призналась Вера.

Поклонники предположили, что всему виной слухи об изменах мужа. Эту версию озвучила одна из подписчиц, но артистка промолчала. «Вера сама говорила, что они с супругом редко видятся. Гостевой брак, обычно этим и заканчивается», — заявила уже другая пользовательница Сети. На этот раз Брежнева эмоционально отреагировала на обсуждения ее личной жизни.

«Гостевой брак? Что вы несёте? Что за гости в ваших головах?» — выразила она свое недовольство и возмущение.

Поклонники встали на сторону певицы. они призвали ее не реагировать на сплетни и слова тех, кто просто завидует ее счастью.

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