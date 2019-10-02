Кайли Дженнер взяла перерыв в отношениях с бойфрендом

Кайли Дженнер решила поставить на паузу отношения с Трэвисом Скоттом. Предположительно, звезда американских реалити-шоу и ее бойфренд живут раздельно уже несколько недель.

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Как рассказали источники в окружении звездной пары, Кайли и Трэвиса не видели вместе с конца августа. В то же время, на страничке модели в Instagram с 10 сентября не появилось ни одного снимка ее избранника.

А накануне Дженнер без спутника появилась на свадьбе Джастина Бибера и Хейли Болдуин. По словам очевидцев, она взяла с собой дочь Сторми и весело отплясывала на вечеринке вместе с сыном Уилла Смита Джейденом, с которым она давно дружит.

Это уже не первый раз, когда Кайли и ее возлюбленный расстаются. Весной этого года сестра Ким Кардашян разорвала отношения с рэпером из-за его измены. В итоге Трэвис сумел наладить отношения, пара была неразлучна целое лето, сообщает TMZ.

Напомним, Дженнер и Скотт перестали скрывать роман в апреле 2017 года на фестивале Coachella. В феврале 2018 года Кайли родила певцу дочь. Воспитывать девочку знаменитости собираются вместе, несмотря ни на что.