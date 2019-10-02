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Читатели Teleprogramma.pro не верят в невиновность Натальи Бочкаревой

Треть участников проведенного порталом опроса считает, что звезда «Счастливы вместе» избежит наказания.

Читатели Teleprogramma.pro не верят в невиновность Натальи Бочкаревой
Наталья Бочкарева отрицает, что употребляет наркотики. Фото: globallookpress

Актриса Наталья Бочкарева, задержанная с пакетиком запрещенного вещества в нижнем белье, настаивает на своей невиновности. Она отрицает даже сам факт задержания, который подтвердили в МВД, и заявляет, что на снятом сотрудниками полиции видео вовсе не она.

Звезда сериала «Счастливы вместе» уверяет, что не употребляет наркотики. Она даже записала видеообращение, призвав своих поклонников не доверять сообщениям в Сети. Портал Teleprogramma.pro решил узнать у читателей, верят ли они в невиновность звезды.

По итогам анонимного опроса выяснилось: 75% нашей аудитории уверены в том, что Наталью действительно задержали с наркотиками. При этом 37,5% опрошенных думают, что актрисе удастся избежать наказания, — несмотря на видеозапись и заявления полиции.

Но четверть респондентов полностью доверяют «Даше Букиной». «Верю Наталье. Она врать не стала бы», – такой ответ выбрали ровно 25% участников опроса.

К слову, никто из читателей не предположил, что Бочкареву просто «подставили» полицейские, подкинув ей запрещенное вещество. Этот пункт опроса не выбрал ни один из респондентов.

Напомним, накануне Наталья Бочкарева сорвала программу Андрея Малахова «Прямой эфир». Артистка должна была стать главной героиней прямого эфира передачи, но по словам Рустама Солнцева, просто не появилась в студии телеканала «Россия 1».

«Пропала, не сказав «прощай». Версии были разные: от «испугалась», до «заболела», – поделился шоумен.

Наталья Бочкарева уже не раз становилась гостьей программы Малахова. Фото: Instagram / @natalia_bochkareva_official
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Читатели Teleprogramma.pro не верят в невиновность Натальи Бочкаревой
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