ЗВЕЗДЫ

Юмористические рассказы Марка Захарова пользовались спросом за рубежом

Его произведения активно переводились на иностранные языки.

Юмористические рассказы Марка Захарова пользовались спросом за рубежом
Захаров писал в юности юмористические рассказы/globallookpress.com

Художественный руководитель «Ленкома» Марк Захаров в юности, как выяснилось, писал юмористические рассказы. Причем их активно переводили и публиковали в иностранной прессе. Режиссер рассказывал, что ему в те непростые годы требовался дополнительный заработок.

Марк Захаров. Фото
Захаров в юности писал рассказы/globallookpress.com

По словам Марка Захарова, он инстинктивно чувствовал, что ему необходимо тренировать мозги и сочинять. При этом его конечная цель была весьма туманна. Режиссер чувствовал, что старается не зря. Как он позже говорил, таким образом он «сколачивал профессиональный капитал».

«Так и оказалось, хотя от своих юмористических рассказов теперь вздрагиваю, даже от самого воспоминания воротит», — рассказывал спустя много лет журналистам Марк Захаров, слова которого приводит «Комсомольская правда».

Отметим, что художественный руководитель «Ленкома» был похоронен 1 октября на Новодевичьем кладбище столицы. Проститься с ним в театр «Ленком» пришли сотни человек. Это друзья, коллеги и простые жители Москвы, которые ценили его творчество.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Марк ЗахаровТеатр "Ленком"умер Марк Захаров
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Юмористические рассказы Марка Захарова пользовались спросом за рубежом
Интересно?
Поделись с друзьями: