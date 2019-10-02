Юмористические рассказы Марка Захарова пользовались спросом за рубежом

Художественный руководитель «Ленкома» Марк Захаров в юности, как выяснилось, писал юмористические рассказы. Причем их активно переводили и публиковали в иностранной прессе. Режиссер рассказывал, что ему в те непростые годы требовался дополнительный заработок.

По словам Марка Захарова, он инстинктивно чувствовал, что ему необходимо тренировать мозги и сочинять. При этом его конечная цель была весьма туманна. Режиссер чувствовал, что старается не зря. Как он позже говорил, таким образом он «сколачивал профессиональный капитал».

«Так и оказалось, хотя от своих юмористических рассказов теперь вздрагиваю, даже от самого воспоминания воротит», — рассказывал спустя много лет журналистам Марк Захаров, слова которого приводит «Комсомольская правда».

Отметим, что художественный руководитель «Ленкома» был похоронен 1 октября на Новодевичьем кладбище столицы. Проститься с ним в театр «Ленком» пришли сотни человек. Это друзья, коллеги и простые жители Москвы, которые ценили его творчество.