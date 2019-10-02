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Крестной матерью правнучки Алисы Фрейндлих стала женщина, занимающаяся магией

Обряд крещения дочери Анны Мышинской прошел в Петербурге. Знаменитая актриса присутствовала на церемонии.

Крестной матерью правнучки Алисы Фрейндлих стала женщина, занимающаяся магией
Алиса Фрейндлих. Фото: Виктор Гусейнов/КП

Внучка Алисы Фрейндлих Анна Мышинская в отличии от бабушки не любит быть на виду и старается не афишировать свою личную жизнь. Несмотря на это родство с актрисой и профессия продюсера порой требует публичности. Так, Анна рассказала подписчикам своего микроблога о крестинах дочери в Санкт-Петербурге. 

На крестинах присутствовали мама Анны Варвара и бабушка — Алиса Фрейндлих. «Вчера у нашей доченьки появились прекрасные крестные родители», — поделилась Мышинская в Instagram. 

Крестной матерью девочки стала подруга Анны, ее тезка. Женщина поделилась радостным событием на своей странице в социальной сети. Она рассказала о том, что относится к семье Алисы Фрейндлих «с искренней теплотой и любовью» и рада, что в качестве крестной выбрали именно ее. 

«Как видите по фото, Я готова вечно обнимать Алису Бруновну, Варвару, свою близкую подругу Анюту (мы вместе почти 20 лет!) и теперь уже Крестную Доченьку — Сонечку», — добавила Анна. 

На своей странице женщина рассказывает о том, что проводит различные обряды с целью помочь людям. Анна, которая именует себя Королевой, не раз становилась героиней телешоу благодаря своему эпатажному поведению. 

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Тэги:

Алиса ФрейндлихАнна Мышинскаякрестины
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Крестной матерью правнучки Алисы Фрейндлих стала женщина, занимающаяся магией
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