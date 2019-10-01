Александр Семчев сбросил вес и ищет возлюбленную

Актер Александр Семчев, который всегда ассоциировался с крупным телосложением, неожиданно для всех кардинально изменился. За год артист смог сбросить сто килограммов. Как оказалось, Александр уже давно занимается спортом, придерживается диеты и намерен обратиться к пластическому хирургу.

Несмотря на предположения о том, что радикальная смена внешнего вида связана с романтическим увлечением, сам актер сказал, что еще не нашел свою любовь. В программе «Пусть говорят» Семчев описал параметры девушки, которая бы ему подошла. Так, он отметил, что отдает предпочтение умным женщинам, при этом заметил, важно, чтобы она была с «аккуратными руками, ногами и зоной бикини». При этом он подчеркнул, что ищет женщину-друга, которая могла бы за ним ухаживать.

Как оказалось, быстрая потеря веса сказалась и на карьере актера, который потерял привычное амплуа, и на состоянии кожи. Он признается, что из-за обвисания кожи хотел бы обратиться к хирургу.

Как стало известно, всерьез заняться спортом актер решил из-за диагностированного диабета. Он признался, что вес начал набирать еще в 23 года, однако не сильно беспокоился по этому поводу, к тому же, благодаря фактурной внешности, у него всегда были роли. Теперь же, по его словам, он стал тщательно следить за питанием: позволяет себе только немного гречневой крупы, овощи. Артист заметил, что оставил на кухне только маленькие тарелки и сократил число приемов пищи до четырех.