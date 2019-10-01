Поклонники осудили новую стрижку Юлии Снигирь

Юлия Снигирь поделилась с подписчиками фотографией в новом образе. На снимке волосы актрисы заметно короче тех, к которым привыкли поклонники. При этом Юлия примерила вязаную красную шапочку и желтую куртку, продемонстрировав свой новый осенний лук.

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Свой снимок актриса снабдила подписью: «Терапия цветом», а также поставила хэштеги #наработукакнапраздник и #золотаяосень. Несмотря на жизнерадостный настрой публикации, многие подписчики не разделили энтузиазма Снигирь. В комментариях к фотографии появились такие подписи: «С такой стрижкой так и хочется сделать коммент — девушка может уехать из деревни , а деревня из девушки — нет», «Не, короткая стрижка не Ваше. Только длинные волосы!!!»

Тем не менее нашлись и те, кто оценил новый образ Юлии. «Вот это да!!! Какая осень красивая», «Неподражаема», «Магнетическая. Глубокая. Вы прекрасны», — поделились поклонники.