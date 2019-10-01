Иван Охлобыстин намекнул, что его жена беременна в седьмой раз

Иван Охлобыстин прославился благодаря роли в сериале «Интерны», где сыграл доктора Быкова. В обычной жизни актер не имеет никакого отношения к медицине. Зато он является верующим человеком и даже служил в церкви. Также мужчина может похвастаться крепким браком. Уже 24 года он счастлив с актрисой Оксаной Охлобыстиной, которая подарила ему шестерых детей.

У влюбленных подрастают двое сыновей: Василий и Савва. А также четверо дочерей: Анфиса, Евдокия, Варвара и Иоанна. Старшему наследнику 23 года, а младшему — 13 лет. Не так давно Охлобыстин решил создать реалити-шоу о своей семьей. Он решил показать, как живет, и ближе познакомить поклонников со своими родными. Уже скоро зрители смогут увидеть, как актер воспитывает детей и что вообще происходит у него дома.

У журналистов оказался видеофрагмент проекта канала ТВ-3 — реалити-шоу «Охлобыстины». В нем запечатлен интересный момент, где Иван восклицает: «У нас будет маленький!» Правда, потом он сразу меняет тему и просит супругу налить ему чуть-чуть бальзама. Затем показаны фрагменты интервью, где Оксана внезапно начинает рассуждать о беременности и родах. «Еще бы один ребенок, все-таки мне 46 лет, поэтому…» — произносит жена актера, а Охлобыстин начинает утверждать, что сейчас его жене нужно принимать витамины.

О том, произойдет ли скоро в семье звезды пополнение, станет известно 25 октября, когда состоится премьера реалити-шоу. Однако поклонники начали расценивать слова артиста, как намек, что его супруга ждет седьмого ребенка. Они также заметили, что в последнее время в соцсетях Иван публикует фото возлюбленной, то исключительно по пояс, либо так, что живот скрыт. «Мальчика ждете?» — поинтересовался недавно один из подписчиков актера, сообщает издание «7 Дней».

А вы ждете премьеру нового шоу?