Дочь Реввы сыграла на фортепьяно в честь международного дня музыки

О том, что старшая дочь Александра Реввы одарена музыкально, поклонники знают давно. Артур Пирожков уже делился с подписчиками записями выступлений Алисы. А сама она недавно презентовала свою первую песню.

На этот раз девочка решила отметить международный день музыки. Она исполнила отрывок из классического произведения на фортепиано перед полным залом. А знаменитый отец выложил запись на своей странице в Instagram.

Подписчики оценили талант девочки: «Очень и очень классно играет!! Браво!», «У талантливых людей такие же дети! Они приучают их к культуре с детства», «Доча достойна папы».