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Дочь Реввы сыграла на фортепьяно в честь международного дня музыки

Шоумен похвастался видео талантливой дочери в социальных сетях.

Дочь Реввы сыграла на фортепьяно в честь международного дня музыки
Александр Ревва. Фото: Владимир Веленгурин/КП

О том, что старшая дочь Александра Реввы одарена музыкально, поклонники знают давно. Артур Пирожков уже делился с подписчиками записями выступлений Алисы. А сама она недавно презентовала свою первую песню. 

На этот раз девочка решила отметить международный день музыки. Она исполнила отрывок из классического произведения на фортепиано перед полным залом. А знаменитый отец выложил запись на своей странице в Instagram. 

Подписчики оценили талант девочки: «Очень и очень классно играет!! Браво!», «У талантливых людей такие же дети! Они приучают их к культуре с детства», «Доча достойна папы». 

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Тэги:

Александр РевваАртур Пирожковигра на фортепианоклассическая музыкапесня
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Дочь Реввы сыграла на фортепьяно в честь международного дня музыки
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