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Вадим Галыгин сел за руль самого большого грузовика в мире

Управлять этой машиной —всё равно, что ездить на трехэтажном доме.

Вадим Галыгин сел за руль самого большого грузовика в мире
Вадим Галыгин пришел в восторг от БелАЗа. Фото: globallookpress.com

Актер и юморист Вадим Галыгин испытал неописуемый восторг, сев за руль самого большого грузовика в мире. Напомним, этот титул носит БелАЗ-75710, самосвал грузоподъёмностью в 450 тонн. На заводе-производителе собрали только третью такую машину. Артисту посчастливилось поучаствовать в ее обкатке на полигоне.

«Это было очень мощно! Эмоции переполняют! Водить самый большой грузовичок — это нечто!» — написал Галыгин в Instagram, выложив видео снаружи и внутри кабины гиганта.

Последняя, как узнал Вадим у водителя, находится на высоте девяти метров. То есть сама машина размером с трехэтажный дом.

Добавим, что грузовик весит 360 тонн и стоит на рынке примерно 10 миллионов долларов.

А вы бы хотели порулить такой махиной?

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автомобилиВадим ГалыгинКнига рекордов Гиннессатехника
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Вадим Галыгин сел за руль самого большого грузовика в мире
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