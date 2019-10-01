Федор Смолов получит 6 миллионов за аварию

Футболисту удалось отсудить деньги у страховой компании. У него ушел почти год на то, чтобы доказать, что авария являлась страховым случаем.

В ДТП Смолов попал в 2018 году. Многие предположили, что причиной стало плохое настроение спортсмена — накануне он не забил решающий мяч в игре против Хорватии. Тогда, двигаясь по трассе в Краснодаре, футболист врезался в ограждение и уехал.

Машина Смолова сильно пострадала после ДТП — на ремонт пришлось потратить около 4 миллионов рублей. Все последующие месяцы адвокаты спортсмена потратили на то, чтобы доказать — происшествие является страховым случаем.

Как стало известно, в результате разбирательств судья решил признать правоту Смолова и его представителей. Футболист получит компенсацию за ремонт, а также миллион за неустойку и еще столько же — за потерю товарной стоимости автомобиля.

СМИ напоминают, что зарплата Смолова в «Локомотиве» составляет 3 миллиона евро в год, что равняется примерно 600 тысячам рублей в день. Неизвестно, пользуется ли он до сих пор тем автомобилем, учитывая, что у него есть целый автопарк.