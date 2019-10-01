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«А потом я бросил»: Дмитрий Шепелев рассказал, за что ему бывает стыдно

Телеведущий вспомнил свою юность.

«А потом я бросил»: Дмитрий Шепелев рассказал, за что ему бывает стыдно
Дмитрий Шепелев/Фото: https://www.instagram.com/p/B2ynqcQiSB9/

Теле- и радиоведущий Дмитрий Шепелев рассказал, за что ему бывает стыдно. В личном микроблоге в Instagram шоумен вспомнил юность. Он рассказал, что его молодость прошла под эгидой компьютерных игр. Однажды вечером, наблюдая за своим сыном, Шепелев вспомнил, сколько по-настоящему хороших игр ему встречалось. А однажды он и его друг и вовсе так плотно увлеклись стрелялками и гонками, что просидели в компьютерном клубе 12 часов.

«Под утро мы вышли, и обоих тошнило. А потом я резко бросил. Просто стало неинтересно. А сейчас, когда я к игре приближаюсь, мне становится стыдно. У меня даже Xbox дома нет», — поведал ведущий подписчикам.

Шепелев вспомнил, что некоторое время в его жизни присутствовали даже «шашки на раздевание с девочками». Сейчас он не стесняется рассказывать обо всем этом, ведь подобное увлечение в его списке дел больше не присутствует. Для сына же он поставил ограничение на телефон в 15 минут — именно столько времени, по мнению Дмитрия, нужно, чтобы мальчик успел и наиграться, и не злоупотреблял гаджетами.

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«А потом я бросил»: Дмитрий Шепелев рассказал, за что ему бывает стыдно
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