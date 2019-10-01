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Алена Свиридова предупредила автопутешественников о казусе с Крымским мостом

Навигация в автомобилях может не определять открывшуюся в прошлом году переправу.

Алена Свиридова предупредила автопутешественников о казусе с Крымским мостом
Автомобильный мост через Керченский пролив был открыт в 2018 году. Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Певица Алена Свиридова всё-таки сделала путевой дневник из своего самостоятельного автопутешествия из Керчи в Москву. Напомним, 57-летняя артистка впервые в своей жизни отважилась на такую поездку (1600 километров), хотя родные ее всеми силами отговаривали. Теперь автоледи делится своими дорожными курьезами.

Первый казус произошел из-за навигации в иномарке певицы. Иностранная программа в упор не хотела «видеть» Крымский мост и дорогу к нему. Вместо них она усердно вела Алену на паромную переправу. Когда же женщина въехала на уже ставший легендарным путепровод, бортовой компьютер показывал ей, что она находится либо в космосе, либо на дне морском.

«Оценивать ситуацию с Крымом можно, безусловно, по разному. Все имеют право на собственное мнение. Но не видеть очевидного — это смешно», — написала Свиридова в Instagram.

На этом отрезке пути певица посоветовала путешественникам пользоваться навигацией Яндекса. Напомним, мост через Керченский пролив считается самым длинным в Европе и в России, его общая длина — 19 километров. Автомобильная часть путепровода была открыта в 2018 году, железнодорожную планируют достроить в конце 2019-го.

А вы уже успели проехаться по Крымскому мосту?

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Алена СвиридоваКерчьКрымКрымский мостпутешествиеЯндекс.Навигатор
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Алена Свиридова предупредила автопутешественников о казусе с Крымским мостом
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