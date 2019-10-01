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Вдова Децла показала шрам на лице

Юлия Киселева заявила, что отметка напоминает ей о ее жизненном опыте и пути.

Вдова Децла показала шрам на лице
Юлия Киселева/Фото: https://www.instagram.com/p/B2lzr3Kn6gl/

Вдова Кирилла Толмацкого Юлия Киселева показала шрам на лице. В личном микроблоге супруга рэпера опубликовала портретную фотографию крупным планом. На красивом лице можно отметить достаточно широкий рубец, проходящий от уголка правого глаза до половины щеки. Небольшой дефект кожи просматривается и на спине – его супруга Децла частично спрятала под черное платье.

Снимок, на котором она предстала без очков, сама Юля прокомментировала достаточно смело. Она объяснила, что больше не боится выходить на люди без защиты, поскольку считает шрам жемчужиной своего лица. Вдова акцентировала внимание, что красота ей досталась от отца и матери, шрам же – это ее личная история.

«Я люблю свою жизнь, люблю свой путь. Я совершенна со своими несовершенствами», — заявила Киселева.

Отметим, что ранее супруга Децла не выходила на публику без средств, скрывающих ее лицо. Опубликованное фото также стало первым, где Юлия не предстала в очках или в маске розового кролика.

 

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Вдова Децла показала шрам на лице
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