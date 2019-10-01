Тина Канделаки призналась, что в детстве была самой бездарной в семье

Известная телеведущая Тина Канделаки рассказала о своем детстве. По ее словам, в любой приличной грузинской семье девочка по умолчанию должна петь, танцевать и играть на музыкальном инструменте, чтобы демонстрировать эти способности гостям. В ее роду все были такими, а вот саму будущую звезду судьба талантами не наградила. Родители отдали юную Тину в музыкальную школу, но ее попытки научиться играть на фортепиано ни к чему не привели, как проба себя в изобразительном искусстве.

«Если бы призы раздавались за отсутствие тех или иных способностей, я бы наверняка собрала коллекцию наград за пение, игру на музыкальных инструментах и рисование», — призналась женщина в Instagram.

Однако, это обстоятельство не освободило юную Канделаки от участия в семейных торжествах, и ей нашли подходящую роль. Тина стала конферансье — она красиво объявляла выход других девочек, которых в семье было немало, но зато в этом искусстве у нее конкурентов не было.

По иронии судьбы, в дальнейшем девушка стала радио- и телеведущей и преуспела на этом поприще. Широкую известной ей принесли программы «Самый умный» и «Детали» на канале СТС. Сейчас Канделаки является генеральным продюсером телеканала «Матч ТВ».

А каким талантом в детстве могли похвастаться вы?