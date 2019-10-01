Меган Маркл подарили стильный джинсовый комбинезон для ее сына Арчи

В середине сентября Меган Маркл и принц Гарри с официальным визитом приехали в Южную Африку. На этот раз с собой они привезли сына Арчи. Четырехмесячный малыш хорошо перенес длительный перелет, но его родители все-равно не смогли поспать во время путешествия. При этом в первый же день герцог и герцогиня Сассекские побывали на деловых встречах, а вот сына впервые вывели в свет на третий день. Малыш познакомился с архиепископом Кейптауна.

больше по теме Черный комбинезон Меган Маркл подчеркнул изменения в ее фигуре Герцогиня Сассекская посетила деловое мероприятие в рамках тура по Африке без мужа.

Позже принц Гарри отправился в другую часть Африки, а его супруга перебралась в Йоханнесбург. Пока няня приглядывала за ее наследником Меган Маркл провела насыщенный день. Она посетила центр Victoria Yards, в котором объединены мастерские ремесленников, дизайнеров, музыкантов и не только. Для появления на публике она снова выбрала бюджетный наряд. Герцогиня предстала в темно-синем платье-рубашке (около 10 тысяч рублей) и ярко-алых мюлях от Everlane на небольшом каблуке. Она дополнила свой образ крупными сережками.

Маркл встретилась с людьми, которые организовывают творческие вечера и увлекательные занятия для местных детей. Также она пообщалась и подарила свои объятия босоногим ребятишкам. Также жена рыжеволосого принца увидела, как работает производство Tshepo Jeanmaker, на котором местный дизайнер из Соуэто делает на заказ джинсы. Ранее представители британского посольства позвонили на производство и сообщили, что у них хочет заказать пару джинсов сама Маркл. А когда герцогиня Сассексая приехала, то африканские дизайнеры подарили ей несколько стильных комбинезонов для Арчи.

Меган была тронута таким презентом, сообщает Mirror. К слову, она каждый день созванивается с мужем. На днях они пообщались по видеосвязи Skype. Напомним, что в последнее время жена принца Гарри все чаще облачается в наряды свободного кроя. Это спровоцировало слухи о ее второй беременности.

А вам понравился новый образ герцогини Сассекской?