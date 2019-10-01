Эдгард Запашный пожаловался на тремор в руках после операции на позвоночнике

Артист цирка Эдгард Запашный очнулся после перенесенной на позвоночнике операции – знаменитому дрессировщику удаляли грыжу. О том, что операция и восстановление даются ему тяжело, сам Запашный рассказал подписчикам в Instagram. Мужчина пожаловался на неконтролируемую дрожь в спине и обеих руках. Он рассказал, что эти симптомы беспокоят его даже несмотря на то, что он практически не двигается и все время лежит на кровати.

«Позвоночник есть позвоночник. Лежу, иннервация мышц с обеих сторон. И одну руку трясет, и вторую руку трясет. Романтика! Не болейте, ребят. Болеть – это плохо. Раньше, в детстве мечтал болеть, чтобы в школу не ходить, а сейчас понимаю – сколько можно всего хорошего делать, если ты не болеешь», — высказался он.

Эдгард отметил, что не успел пообщаться с главным врачом немецкой больницы. Всю предварительную информацию он узнал у собственной мамы. Медики удалили дрессировщику одну из трех спинных грыж – она была самая большая. Операция шла больше часа. Вернули россиянина в палату только после того, как убедились – Эдгард в порядке.

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Запашный отметил, что сейчас к нему подключены несколько трубок. Он смог посмотреть их с помощью медицинских сестер и резюмировал, что ненавидит все эти приспособления.