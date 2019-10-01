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Дима Билан посчитал, что за свою карьеру дал 3000 концертов

А свой провал в Самаре в сентябре 2019-го назвал форс-мажором.

Дима Билан посчитал, что за свою карьеру дал 3000 концертов
Дима Билан в очередной раз поблагодарил поклонников за прощение. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Певец Дима Билан еще раз поблагодарил жителей Самары за человечность. Выйдя перед ними на сцену пьяным в начале сентября, артист спровоцировал большой скандал, долго извинялся и затем искупил свою вину бесплатным концертом на площади города. То, что местные жители, несмотря на холод, пришли на его второе выступление в количестве 35 тысяч человек Билан принял, как прощение. Опубликовав в Instagram новые кадры с того выступления, он пообещал, что будет помнить этот день всю жизнь, как очень важный урок для себя.

«Вы знаете меня и очень давно. И я надеюсь, что такой случай из трех тысяч концертов, которые я дал за период 17-18 лет своей жизни, — это не система, а форс мажор, за который я несу ответственность!» — написал 37-летний исполнитель.

В конце поста он еще раз подчеркнул, что не является роботом, а значит ему, как и всем, свойственно ошибаться. Напомним, Дмитрий не только дал бесплатный концерт для жителей Самары, но и помог местной больнице, и посетил студию, где занимаются творчеством дети-инвалиды.

Как вы думаете, стоило ли Билану так сильно «посыпать голову пеплом», после происшествия в Самаре?

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Дима Билан посчитал, что за свою карьеру дал 3000 концертов
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