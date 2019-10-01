Джоли в платье с открытой спиной вывела в свет подросших детей

Не так давно Анджелина Джоли добилась развода с Брэдом Питтом и получила опеку над пятью детьми. Актер имеет право видеться с наследниками, но все основные заботы легли на плечи Джоли. Однако дети очень быстро взрослеют, и этим летом усыновленный Мэддокс Шиван решил жить отдельно. Голливудская звезда лично проводила его в Южную Корею и побывала в университете, где 18-летний парень теперь учится.

А на днях Анджелина вышла в свет. Она пришла на премьеру продолжения сказочного фильма «Малефисента: Владычица тьмы». На красной дорожке актриса появилась в черном платье с брошкой в виде скорпиона. Наряд оголил плечо и спину знаменитости, что позволило ей показать ее татуировки. Вместе с Джоли на ковровой дорожке появилась ее семья. Ее сопровождали подросшие наследники: 15-летний Пакс, 14-летняя Захара, 13-летний Шайло и 11-летние близнецы, Нокс и Вивьен.

Все они оделись в темных тонах, чтобы гармонично смотреться с мамой. Дети улыбались и явно были горды тем, что их мама снялась в диснеевском фильме. «Хороший ход прийти практически полным составом и загасить слухи о непростых отношениях между Энджи и старшими детьми», — прокомментировал новый выход Джоли телеграм-канал Dark Cosmo.

К слову, Шайло в очередной раз пришла на светское мероприятие в наряде больше подходящем для мальчиков. Она была облачена в рубашку, косуху и брюки. А вот Вивьен выглядела женственно в белой блузке и темных штанах. Захара оделась подстать маме в черное платье в пол с открытыми плечами. А Нокс выделился, так как облачился в черно-изумрудный костюм.

А вам понравился образ Джоли?