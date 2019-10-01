ЗВЕЗДЫ

Джоли в платье с открытой спиной вывела в свет подросших детей

Голливудская звезда привела наследников на премьеру второй части фильма "Малефисента" в Лос-Анджелесе.

Джоли в платье с открытой спиной вывела в свет подросших детей
Анджелина Джоли. фото: globallookpress.com

Не так давно Анджелина Джоли добилась развода с Брэдом Питтом и получила опеку над пятью детьми. Актер имеет право видеться с наследниками, но все основные заботы легли на плечи Джоли. Однако дети очень быстро взрослеют, и этим летом усыновленный Мэддокс Шиван решил жить отдельно. Голливудская звезда лично проводила его в Южную Корею и побывала в университете, где 18-летний парень теперь учится.

А на днях Анджелина вышла в свет. Она пришла на премьеру продолжения сказочного фильма «Малефисента: Владычица тьмы». На красной дорожке актриса появилась в черном платье с брошкой в виде скорпиона. Наряд оголил плечо и спину знаменитости, что позволило ей показать ее татуировки. Вместе с Джоли на ковровой дорожке появилась ее семья. Ее сопровождали подросшие наследники: 15-летний Пакс, 14-летняя Захара, 13-летний Шайло и 11-летние близнецы, Нокс и Вивьен.

Все они оделись в темных тонах, чтобы гармонично смотреться с мамой. Дети улыбались и явно были горды тем, что их мама снялась в диснеевском фильме. «Хороший ход прийти практически полным составом и загасить слухи о непростых отношениях между Энджи и старшими детьми», — прокомментировал новый выход Джоли телеграм-канал Dark Cosmo.

К слову, Шайло в очередной раз пришла на светское мероприятие в наряде больше подходящем для мальчиков. Она была облачена в рубашку, косуху и брюки. А вот Вивьен выглядела женственно в белой блузке и темных штанах. Захара оделась подстать маме в черное платье в пол с открытыми плечами. А Нокс выделился, так как облачился в черно-изумрудный костюм.

А вам понравился образ Джоли?

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

«Малефисента: Владычица тьмы»Анджелина ДжолиЗвездные детизвездные семьи
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Джоли в платье с открытой спиной вывела в свет подросших детей
Интересно?
Поделись с друзьями: