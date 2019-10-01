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Юлия Хлынина не может справиться с сезонным заболеванием

Актриса тяжело кашляет уже несколько дней.

Юлия Хлынина не может справиться с сезонным заболеванием
Юлия Хлынина пожаловалась на плохое самочувствие. Фото: АГН Москва/Global Look Press

Актриса Юлия Хлынина серьезно заболела. 27-летняя девушка пожаловалась поклонникам в Instagram, что никуда не ходит, постоянно кашляет и никак не может вылечиться.

«У всех был сентябрь, события, встречи… Я всё пропустила. Помню смутно театр, съемки, а дальше шерстяные носки, чай, лекарства… Что за вирус такой ходит? Почему никак не лучше-то?» — написала артистка.

Юлия призналась, что уже не может находиться в таком состоянии. В голове у нее постоянно туман, настроения нет. Поклонники стали наперебой желать ей скорейшего выздоровления в комментариях. Некоторые удивились, почему актриса до сих пор не обратилась к хорошему врачу. Многие отмечают, что по Москве действительно «гуляет» некая зараза — среди подписчиков красавицы оказалось немало ее «товарищей по несчастью», страдающих сейчас от тех же симптомов.

Напомним, Хлынина известна по ролям в фильмах «Дуэлянт», «Селфи», «Купи меня», а также по сериалу «Закон каменных джунглей». Скоро мы вновь увидим ее на большом экране — в картине про легендарного советского вратаря Льва Яшина.

Что посоветуете актрисе, чтобы поскорее вылечиться?

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Юлия Хлынина не может справиться с сезонным заболеванием
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