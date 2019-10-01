СМИ: Тимати откроет фитнес-клуб в Москве

Журналисты узнали о планах рэпера Тимати открыть свой фитнес-клуб в центре столицы. Как стало известно, зал с множеством тренажеров может появиться в одном из небоскребов «Москва-Сити» — в «Меркурии». Фитнес-клуб обоснуется сразу на двух этажах.

Mash отмечает, что проект спортивного зала знаменитый продюсер долгое время скрывал, однако СМИ все же удалось узнать о нем и даже получить примерный проект внутреннего интерьера. На опубликованном кадре видно, что холл будет исполнен в золотых оттенках. На заднем фоне будет красоваться люминисцентная надпись Black Star, а ресепшен в буквальном смысле будет сопоставим со слитком золота. Двери же планируется установить стеклянные.

больше по теме Тимати заработал на общепите 54 миллиона, обойдя Лепса и Бузову А вот Валерия и Пригожин в 2018 году подсчитали убытки.

Напомним, что помимо фитнес-зала Тимати владеет сетью бургерных. Ранее появлялись слухи о желании Юнусова открыть кофейни и образовательные центры, но пока эти данные своего подтверждения не получили.