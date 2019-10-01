Маленькая дочь Игоря Николаева исполнила песню «Такси, такси»

Пока, правда, первые четыре слова припева, но начало положено.

1 октября известный певец и композитор Игорь Николаев поздравил подписчиков в Instagram с международным Днем музыки. Для праздничного поста 59-летний артист использовал видео со своей маленькой дочерью Вероникой. 8 числа девочке исполнится четыре года.

«Ну что, начинается концерт! — объявляет девочка, сидящая за клавишами. — Такси, такси, вези, вези»…

В конце малышка ойкнула, не ожидая того, что у нее получится попасть словами под аккомпанемент звездного отца. В комментариях под роликом подписчики Николаева восхитились милым ребенком.

Напомним, у композитора двое дочерей. Одна взрослая — Юлия — живет в Америке, умеет играть на фортепиано. Вероника — ребенок от третьего брака артиста, с певицей Юлией Проскуряковой. Последняя, кстати, на четыре года младше старшей дочери Николаева.

А какая у вас любимая песня Игоря Николаева?