ЗВЕЗДЫ

Маленькая дочь Игоря Николаева исполнила песню «Такси, такси»

Пока, правда, первые четыре слова припева, но начало положено.

Маленькая дочь Игоря Николаева исполнила песню «Такси, такси»
Игорь Николаев показал поклонникам милую младшую дочь. Фото: Komsomolskaya Pravda

1 октября известный певец и композитор Игорь Николаев поздравил подписчиков в Instagram с международным Днем музыки. Для праздничного поста 59-летний артист использовал видео со своей маленькой дочерью Вероникой. 8 числа девочке исполнится четыре года.

«Ну что, начинается концерт! — объявляет девочка, сидящая за клавишами. — Такси, такси, вези, вези»…

В конце малышка ойкнула, не ожидая того, что у нее получится попасть словами под аккомпанемент звездного отца. В комментариях под роликом подписчики Николаева восхитились милым ребенком.

Напомним, у композитора двое дочерей. Одна взрослая — Юлия — живет в Америке, умеет играть на фортепиано. Вероника — ребенок от третьего брака артиста, с певицей Юлией Проскуряковой. Последняя, кстати, на четыре года младше старшей дочери Николаева.

А какая у вас любимая песня Игоря Николаева?

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Маленькая дочь Игоря Николаева исполнила песню «Такси, такси»
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