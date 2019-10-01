«Русская Эдит Пиаф»: Пелагея вспомнила детское выступление перед Жаком Шираком

В 1998 году 11-летняя девочка исполнила перед тремя политическими лидерами несколько песен.

26 сентября в Париже на 87-м году жизни скончался президент Франции Жак Ширак. На церемонию прощания с политиком на кладбище Монпарнас прибыли многие лидеры. Всего же в похоронах участвовали несколько тысяч человек – среди них преимущественно были родственники и друзья семьи Ширака.

Свои соболезнования близким Ширака выразила и отечественная певица Пелагея. В личном микроблоге она вспомнила, как, будучи 11-летней девочкой, в 1998 году обеспечила сразу трем мировым политикам (среди них был и Ширак) культурную программу. Во время исполнения песен Ширак сначала постоянно приговаривал «Браво», а по окончании назвал юную артистку «русской Эдит Пиаф».

«Светлая память выдающемуся деятелю и ценителю русской культуры», — высказалась она.

Отметим, помимо участия в «Голос. 60+» Пелагея в скором времени появится в эфире музыкальной передачи «Студия Союз» на ТНТ. Ожидается, что выпуск с певицей покажут в ноябре.