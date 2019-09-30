Альбина Джанабаева удалила все фото из Instagram

Альбина Джанабаева активно пользуется соцсетями и регулярно публикует фотографии и видео своей повседневной жизни, снабжая их детальными описаниями. Однако на этот раз она удивила подписчиков. Дело в том, что, открыв страницу певицы в сети Instagram, они увидели, что она… практически пуста.

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В аккаунте Джанабаевой не осталось ни одной фотографии, за исключением единственного снимка. Он был размещен еще в 2014 году. Все последующие посты оказались удалены. В комментариях подписчики пытаются найти объяснение случившемуся. «Альбина заинтриговала. Интересно, это импровизация или тщательно спланированный акт?» — спрашивает одна из подписчиц. «Добрый вечер! Почему вы всё удалили? Где груша боксерская, где цветочки, бабочки? Верните пожалуйста всё обратно», — задается вопросом другой поклонник певицы.

Некоторые поклонники убеждены, что это намеренный шаг певицы, и скоро она все объяснит. Другие предположили, что страницу просто взломали.