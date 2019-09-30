Актрису из «Бэтвумен» чуть было не парализовало после съемок

Как выясняется, далеко не всегда съемки в кино несут положительные эмоции. Актриса Руби Роуз, которая сыграла главную роль в сериале «Бэтвумен» чуть было не осталась инвалидом. Об этом она сама рассказала в своем микроблоге.

На своей странице в Instagram артистка опубликовала видео, в котором подробно запечатлен процесс лечения. Она рассказала, что пару месяцев назад ей заявили о необходимости провести операцию, иначе был высок риск паралича. «Выполняя трюки, я приобрела две грыжи межпозвоночных дисков, и это грозило разрывом спинного мозга. Я пребывала в постоянной панике и не чувствовала рук», — поделилась актриса.

больше по теме Не заметила стекла: Екатерина Волкова разбила лицо Актриса боится показать лицо поклонникам и надеется на грим.

Роуз рассказала, что операция прошла успешно, и поблагодарила врачей за то, что они дали ей возможность работать дальше. На упреки в том, что не стоило снимать операцию, Руби ответила: «А вы не смотрели тот эпизод “Анатомии страсти”, где они забыли внутри пациента полотенце?» Она также отметила, что после операции у нее на шее остался шрам «в форме контейнера для конфет».