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Актрису из «Бэтвумен» чуть было не парализовало после съемок

После выполнения трюков Руби Роуз не чувствовала рук. Ей пришлось перенести несколько операций.

Актрису из «Бэтвумен» чуть было не парализовало после съемок
Руби Роуз. Фото: instagram.com/rubyrose

Как выясняется, далеко не всегда съемки в кино несут положительные эмоции. Актриса Руби Роуз, которая сыграла главную роль в сериале «Бэтвумен» чуть было не осталась инвалидом. Об этом она сама рассказала в своем микроблоге.

На своей странице в Instagram артистка опубликовала видео, в котором подробно запечатлен процесс лечения. Она рассказала, что пару месяцев назад ей заявили о необходимости провести операцию, иначе был высок риск паралича. «Выполняя трюки, я приобрела две грыжи межпозвоночных дисков, и это грозило разрывом спинного мозга. Я пребывала в постоянной панике и не чувствовала рук», — поделилась актриса.

Роуз рассказала, что операция прошла успешно, и поблагодарила врачей за то, что они дали ей возможность работать дальше. На упреки в том, что не стоило снимать операцию, Руби ответила: «А вы не смотрели тот эпизод “Анатомии страсти”, где они забыли внутри пациента полотенце?» Она также отметила, что после операции у нее на шее остался шрам «в форме контейнера для конфет».

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Актрису из «Бэтвумен» чуть было не парализовало после съемок
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