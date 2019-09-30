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Наталья Земцова: «Тетя болеет раком»

Актриса не скрывает, что сильно переживает за родственницу, а также за коллегу Анастасию Заворотнюк.

Наталья Земцова: «Тетя болеет раком»
Наталья Земцова и Сергей Кристовский. Фото: Борис Кудрявов/ЭГ

Актриса Наталья Земцова поделилась с журналистами НТВ печальными событиями в своей семье. Она рассказала, что ее тетя лечится от онкологического заболевания. «У нее последняя стадия», — рассказала жена музыканта Сергея Кристовского корреспондентам программы «Ты не поверишь!».

Она также отметила, что переживает за здоровье своей коллеги Анастасии Заворотнюк. Земцова уточняет, что не уверена, являются ли правдой все сообщения о том, что Анастасия тяжело больна. Тем не менее, она признается, что обсуждала с подругами эту ситуацию. 

Земцова добавила, что многие проблемы возникают из-за того, что люди занимаются самолечением и идут к врачу уже тогда, когда «совсем плохо». Актриса убеждена, что нужно проходит обследование один-два раза в год. 

Напомним, Наталья Земцова замужем за участником группы Uma2rman Сергеем Кристовским. Вместе с музыкантом, который старше ее на 17, она воспитывает пятилетнего сына Ивана.  

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Uma2rmanАнастасия ЗаворотнюкболезньНаталья ЗемцоваСергей Кристовский
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Наталья Земцова: «Тетя болеет раком»
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