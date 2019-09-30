Тренд на естественность: Лобода показала себя без макияжа

36-летняя Светлана Лобода поделилась на личной страничке в Instagram свежим фото. В кадре экс-солистка группы «ВИА Гра» предстала без макияжа, поддержав тренд на естественность. Ранее без косметики перед объективами фотокамер позировали: телеведущая Регина Тодоренко, Эмма Малинина, певица Юлия Ковальчук, Вера Брежнева, Полина Гагарина, Екатерина Климова и многие другие.

В интервью Teleprogramma.pro стилист Лариса Тимиряева подметила, что естественность актуальна уже не первый сезон и даже не первый год. Так, следящие за бьюти-новинками представительницы прекрасного пола стали отдавать предпочтение более нейтральному макияжу, отказавшись от ярких красок — в тренде пастельная гамма и нюдовые оттенки.

Украинская исполнительница не стала использовать тени, тушь, румяна и тональный крем. В одном из интервью Светлана призналась, что захотела стать артисткой, потому что в детстве считала себя очень некрасивой. Таким образом девушка хотела повысить свою самооценку. Полюбить и принять себя Светлана смогла только к девятнадцати годам. В юности наставница вокального проекта «Голос. Дети» на Первом канале хотела быть похожей на Бриджит Бордо. Знаменитости всегда нравился ее стиль и образ жизни. Как и супруга режиссера Андрея Кончаловского — Юлия Высоцкая — исполнительница считает себя перфекционисткой.

«На публике артист должен выглядеть идеально. У меня довольно высокая планка, и поэтому я уделяю много времени уходу за собой», — приводит cosmo.ru слова Светланы Лободы.

Однако, несмотря на это, в повседневной жизни украинская исполнительница предпочитает обходиться вообще без макияжа.