Гагарина запечатлела на видео, как дочка поет ей трогательную песню

Полина Гагарина недавно заболела. Несколько дней она лечила горло, но потом вернулась к работе. Певица вновь вернулась к гастрольной деятельности, но ее согревает мысль, что дома ее ждут муж и дети. У артистки есть сын Андрей от прошлых отношений и дочка Мия, которой два года. Если старшего наследника она регулярно снимает на камеру, то лицо младшей наследницы продолжает прятать от общественности.

Недавно Полина показала, как подросла малышка. Она сняла Мию, когда девочка лежала в кроватке. Кроха уже проявляет свой характер и порой не дает своей маме петь дома. Но оказалось, что и сама девочка умеет петь. Накануне артистка сняла видео, на котором не видно саму Мию, но слышно, как она поет. Наследница певицы исполнила знаменитую и очень трогательную «Песню мамонтенка» из мультика «Мама для мамонтенка».

В два года дочка Гагариной еще не умеет выговаривать все слова, но она очень старалась, поэтому ее выступление получилось эмоциональным. Поклонники пришли в восторг от видео. Многие отметили, что девочка вполне может пойти по стопам мамы, когда вырастет. «Умничка», — похвалила ее Полина, а папа стал подсказывать остальные слова. К слову, в кадр попали игрушки ребенка. Они были разбросаны по квартире. По всей видимости, кроха любит плюшевых зверей.

Напомним, что недавно в Сети появились слухи, что именно Гагарина родила Сергею Лазареву сына. Многие нашли сходство между певицей и мальчиком. Саму артистку сплетни возмутили. Она назвала их чушью. Тем временем Лазарев в эфире шоу «Секрет на миллион» признался, что год назад у него родилась еще и дочь. Детей для него вырастили суррогатные матери.

А ваши дети пели, когда были совсем маленькими?