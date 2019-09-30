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Канделаки предупредила мужчин о том, что женщины в России изменились

Кавалерам не так просто будет завоевать сердца дам «нового формата».

Канделаки предупредила мужчин о том, что женщины в России изменились
Тина Канделаки предупредила мужчин о грядущих трудностях. Фото: Komsomolskaya Pravda

Известная телеведущая Тина Канделаки констатировала, что женщины в России изменились и стали более самостоятельными. Кроме того, сильно изменилось и само понятие брака.

«Это уже не счастливый билет до конца жизни. Тренд на самостоятельность и самоуважение (у женщина, — прим. авт.) пусть не очень быстро, но развивается в качестве ответа на современную нестабильность отношений», — рассуждает в 43-летняя теледива в Instagram.

Она отметила, что российские мужчины много лет жили в расслабленном состоянии, так как дам было больше, и они боролись за каждого представителя сильного пола. Теперь же кавалеры должны понимать, что женщины стали более независимыми и могут спокойно уйти, если им не уделять должного внимания.

Канделаки предупредила российских мужчин, что они должны быть готовы соответствовать уровню современных дам, бороться за их внимание каждый день и сами становиться интересными.

Напомним, ранее она говорила о высокой конкуренции между девушками и призывала их упорно работать над собой, ни в коем случае не останавливаться.

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взаимоотношенияженщины и мужчинымужчины и женщиныОтношенияромантические отношенияТина Канделакитрудности в отношениях
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Канделаки предупредила мужчин о том, что женщины в России изменились
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