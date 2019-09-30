Количество подписчиков Ани Лорак в Instagram перевалило за 6 миллионов

27 сентября украинская певица Ани Лорак отметила свой 41-ый день рождения. Женщина получила множество подарков и сама себе устроила праздник — улетела отдыхать в Париж. Однако 30 сентября ее ждал еще один презент, напрямую зависящий от уровня популярности артиста. Количество подписчиков звезды в Instagram показало круглую цифру в шесть миллионов человек.

«Лучший подарок для меня — это ваша любовь! Ура! Нас 6 000 000! Спасибо каждому», — написала Каролина в свежем посте.

Добавим, что к своему дню рождения певица выпустила песню «Мы нарушаем» и видео к ней. Это первый сингл из 16 студийного альбома Лорак, который будет называться «За мечтой». Напомним, артистка выпускает пластинки отдельно на русском и на украинском языках. Также у нее есть альбом на английском.