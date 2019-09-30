Павел Мамаев: «Все в жизни оступаются»

Освободившийся из колонии футболист Павел Мамаев призвал подписчиков «не копаться в грязном белье чужой семьи». Именно так спортсмен ответил на многочисленные негативные комментарии во время передачи «Пластика». Мамаев отметил, что каждому из агрессивных фолловеров имеет смысл разобраться в своей жизни. Счастливые же люди, по его убеждению, проблемами других людей не интересуются.

«Я попытаюсь разобраться в себе и своей семье. Считаю, что раньше у нас многое было не так. Уверен, что нам многое надо изменить. Не считаю нужным озвучивать эти пункты. Нам нужно многое поменять и к чему-то прийти. Я не могу обещать, что проблема не повторится, но у меня есть желание сделать все, чтобы мы были счастливы», — высказался спортсмен.

В конце Павел оправдался за все содеянное и отметил, что «просто так получилось». По его мнению, все люди в жизни оступаются, поэтому он не считает драку с чиновником чем-то невероятным. Алана же со своей стороны отметила, что поступающие ей сообщения от недоброжелателей о том, что ее супруг не изменится и по-прежнему будет дебоширить и изменять, были неприятны. Модель резюмировала, что не знала, как отвечать на такую критику.