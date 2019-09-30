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«Радость была бескрайняя»: Савельева вспомнила, как рассказала мужу о беременности

Экс-солистка группы «Фабрика» не стала скрывать, что боялась остаться бездетной.

«Радость была бескрайняя»: Савельева вспомнила, как рассказала мужу о беременности
Саша Савельева (Фото: Globallookpress.com)

Вместе с мужем — 46-летним Кириллом Сафоновым — экс-солистка группы «Фабрика» проводит осенние каникулы в Израиле. Ранее Саша Савельева призналась, что они с супругом отправятся за границу вместе с шестимесячным сыном Леоном. По словам певицы, они всей семьей приглашены на свадьбу дочери Кирилла — Анастасии.

Став мамой, певица стала больше времени проводить дома с близкими. Знаменитость сама заботиться о Леоне, нянчиться с первенцем Саше помогает ее муж. Таким образом, Савельевой удается обходиться без опытной нянечки.

В одном из интервью певица вспомнила, как рассказала мужу о том, что она находится в положении. Саша решила пройти обследование в клинике из-за плохого самочувствия. Исполнительница не сомневалась, что ее недомогание связано с переутомлением. Какого же было удивление Савельевой, когда лечащий врач — по результатам анализа крови — сообщил ей о беременности.

«Купила банку соленых огурцов и принесла домой, говорю Кириллу: «Скоро они мне понадобятся». Он не сразу понял намек, пошутил: «Водки, что ли, купить? Мы что-то отмечаем?». Но потом, конечно, радость была бескрайняя», — приводит Hello! слова Саши Савельевой.

На протяжении всей беременности знаменитость тщательно скрывала от поклонников и прессы свое интересное положение. Однако после родов Саша лично обратилась к верным почитателям, поделившись с ними радостным известием о том, что они с Кириллом стали родителями общего малыша. По словам Савельевой, в определенный период времени, она стала бояться того, что останется бездетной.

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Тэги:

дети звездЗвездные детиКирилл СафоновСаша Савельева
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«Радость была бескрайняя»: Савельева вспомнила, как рассказала мужу о беременности
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